شكرا لقرائتكم خبر عن مافيش فى حلاوة كلامه ولا دفء مشاعره..من هو لودي الذي وصفته أصالة بهذه الكلمات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة أصالة، جمهورها صورة لنجلها الشاب خالد الذهبى، عبر حسابها على "إنستجرام"، مشيده بالصفات التى يتمتع بها نجلها من مسئولية وتعاطف، وكتبت أصالة، "ما منعرف ولادنا قديش كبروا، إلا بالمواقف الكبيرة، ولودي ما فى أحن من قلبه يمكن فى العالم كله، ولا في حلاوة كلامه، ولا فى من دفء مشاعره ".

وأضافت: "بياخد باله من كل شيء، بيهتم بعيلته وبيراعيها، ما بيكفوا الولاد يكونوا كبار وصاروا رجال بالشكل، لازم يكونوا كبروا بالمسؤولية والعطاء والتعاطف، الله يحفظ لودي ويحفظكم ويحفظ ولاد الناس كلها ومعهم ولادي".

وتحل المطربة السورية أصالة نصري وابنتها "شام"، ضيفتين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدا الاربعاء، وتتحدث أصالة خلال اللقاء عن آخر أعمالها الفنية، وأزماتها مع بعض الفنانات، وكذلك حياتها الشخصية بحضور ابنتها شام الذهبي.