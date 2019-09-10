شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الرد اللامتوقع..عمرو عبد الجليل يتبادل الهزار مع أحمد حلمي عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز النجم عمرو عبد الجليل، بحسه الفكاهى والكوميدى فى ردوده على محبيه، وتم إعطاءه لقب " ملك الرد اللامتوقع" من قبل متابعيه، ونشر أحد متابعى النجم عمرو عبد الجليل، صورة له وكتب عليها قائلا:" البدله دى حلوة عليك أوى يا فنان"، ليرد عليه عمرو عبد الجليل، قائلا:" ربنا يخليك فى حالك يارب".

ولم ينتهى الموقف عند ذلك فقط، ليقوم الفنان أحمد حلمى بنشر تعليق الفنان عمرو عبد الجليل عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليه قائلا:" عمرو عبد الجليل ملك الرد اللامتوقع من يوم ما عرفته وحشتنى يا عمرو يا ترى هترد تقول ايه".

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ليدخل عمرو عبد الجليل، ممازحا أحمد حلمى، ويرد عليه قائلا:" حبيبى يا أحمد أنت واحشنى أكتر و الله وإن شاء الله أشوفك قريب على خير".



أحمد حلمى