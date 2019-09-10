- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يحتفل بعيد ميلاده بصورة من طفولته..ونجوم الفن يقدمون له التهنئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أكرم حسنى، بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء 10 ستبمبر، على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة له وهو طفل صغير على موقع إنستجرام، وكتب عليها :" كل سنة وأنا طيب".
وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئته، وكتب الفنان هشام ماجد له:" زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني كل سنة و أنت أظرف و أتفه من السنة اللي قبلها".
وكتبت الفنانة زينة: "كل سنة وأنت طيب" ، كما كتب الفنان كريم فهمى "كل سنة وأنت طيب ياصديقى"، وقالت الفنانة نسرين أمين "كل سنة وأنت طيب ياراجل ياطيب".
وهنأه الفنان مصطفى خاطر أيضا، حيث كتب له: " كل سنة وأنت طيب يا كرملة، بس أنت حاطط صورة الطفلة فيروز ليه"، وكتب الفنان عمرو عبد الجليل: كل سنة وأنت طيب يا أكرم، كما كتب الفنان محمد عبد الرحمن : كل سنة وأنت طيب يا أكرومي وعقبال مليون سنة".
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم حسنى يحتفل بعيد ميلاده بصورة من طفولته..ونجوم الفن يقدمون له التهنئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.