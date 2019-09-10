شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يحتفل بعيد ميلاده بصورة من طفولته..ونجوم الفن يقدمون له التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أكرم حسنى، بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء 10 ستبمبر، على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة له وهو طفل صغير على موقع إنستجرام، وكتب عليها :" كل سنة وأنا طيب".

وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئته، وكتب الفنان هشام ماجد له:" زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني كل سنة و أنت أظرف و أتفه من السنة اللي قبلها".

وكتبت الفنانة زينة: "كل سنة وأنت طيب" ، كما كتب الفنان كريم فهمى "كل سنة وأنت طيب ياصديقى"، وقالت الفنانة نسرين أمين "كل سنة وأنت طيب ياراجل ياطيب".





وهنأه الفنان مصطفى خاطر أيضا، حيث كتب له: " كل سنة وأنت طيب يا كرملة، بس أنت حاطط صورة الطفلة فيروز ليه"، وكتب الفنان عمرو عبد الجليل: كل سنة وأنت طيب يا أكرم، كما كتب الفنان محمد عبد الرحمن : كل سنة وأنت طيب يا أكرومي وعقبال مليون سنة".