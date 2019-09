شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى "وصلت" يشارك فى مهرجانين دوليين للأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم المصري القصير "وصلت" في مهرجاني London Lift Off و Cinema at the edge الدوليين للأفلام القصيرة المقرر عقدهما فى 15 سبتمبر الجاري و21 فبراير 2020، حيث يعد الفيلم الممثل الوحيد لمصر في هذين المهرجانين بعدما وقع الاختيار عليه من قِبَل لجان التحكيم المختصة بتقييم الأفلام.

فيلم "وصلت" من نوعية الأفلام القصيرة الصامتة والذى يتناول قضية إدمان وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قصة حب بين شاب وفتاة، ومن تأليف وإخراج وبطولة الفنان الشاب أحمد الغطاس ويشاركه في البطولة الفنانة ياسمين عبد الله.



أحمد الغطاس

بطل الفيلم أحمد الغطاس بدأ حياته الفنية من شاشات ومسارح هوليوود، بعد انتهائه من تقديم مشروع تخرجه بفيلمه القصير "الرحلة" المستوحى عن قصة للكاتب يوسف إدريس، وحصل بسببه على جائزة أفضل مشروع تخرج في دفعته عام 2013، كما نال جائزة وزارة الثقافة لأحسن مشاريع التخرج على مستوى الجمهورية، ثم أضاف إلى تاريخه الفني القصير عدة مشاريع منها استكتشات كوميدية، وأفلام قصيرة ووثقائية.

بعدها قرر "الغطاس" السفر إلى الولايات الأمريكية ليتمكن من المشاركة في الأفلام الأمريكية، منها الفيلم القصير "And They Lived" الذى حصل على العديد من الجوائز من المهرجانات المحلية الأمريكية، كما ظهر في مؤتمر "comic-cons"، وقام بتقديم عرض إرتجالي على أحد أكبر مسارح لوس أنجلوس "staples center"، كما حصل على دبلومة التمثيل وصناعة الافلام بأمريكا من أكاديمية "EDGEMAR" للفنون