كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - شهد مؤتمر صحفي عقده الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” ردا منه على الانتقادات والهجوم الذي مازال يتعرض له منذ إعلان زواجه على الفنانة المصرية ” أنغام ” على مواقع التواصل الإجتماعي .
حيث جاءت بعض الاتهامات له بإنه قليل الخبرة ومازال في بداية مشواره الفني ويبحث بعد زواجه بأنغام عن الشهرة والمجد والأموال .
وهو ما رفضه أحمد إبراهيم وأشار إلى إنه بدأ العمل في مجال الموسيقى منذ 17 عاما .
وقال : ” أول عمل موسيقي قدمته كانت أغنية ” على بالي ” لشيرين عبد الوهاب والتي حققت نجاحا كبيرا وحينها كان عمري لا يتعدي الـ 19 عاما ” .
وأضاف : ” أنا فاشل أنا وصولي مهما كان وصفهم أو يراني البعض .. شاغلين نفسكوا بيا ليه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات وهجوم من جديد على ” أحمد إبراهيم ” زوج أنغام .. والأخير يرد : ” أنا فاشل .. شاغلين نفسكوا بيا ليه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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