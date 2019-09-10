شاهد.. هيا الشعيبي مع حفيدة الهام الفضالة: “ان شاء الله انا احمل”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة زميلتها الفنانة الهام الفضالة وحفيدتها.

وظهرت هيا الشعيبي في احد المقاطع وهي تحمل الطفلة وتقبلها لتقول بعدها “ان شاء الله انا احمل” مشيرة الى بطنها لترد عليها الهام الفضالة “قولي الحمدالله خلي تدلع ابنتي الصغيرة”.

يذكر ان لـ هيا الشعيبي اربعة اولاد، فهد من زوجها الاول وفاطمة وجمال وسكينة من زوجها الحالي الممثل هاني الطباخ.