شاهدوا مرشح رئاسي تونسي يثير جدلا بفيديو مع زوجته.. والأخيرة تفضحه

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - أثار المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس ”حاتم بولبيار“ جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر فيديو مع زوجته وهو يتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء ترشحه.
وقال المرشح في الفيديو إن تونس لا تملك موارد طبيعية، وأصرّ على رأيه، وهو ما استهجنه عدد كبير من المتابعين، الذين ردوا بعبارات تستنكر ”استهزاءه بعقل الشعب التونسي“، حيث علّق أحدهم يقول: ”هذا يتسمى اللعب على مكشوف. ربما كان سيحصل على بضعة آلاف الأصوات لكن بعد هذا الفيديو أطلب منه الانسحاب لحفظ ماء الوجه“، وكتب آخر: ”فشل في شرح الموارد الطبيعية خلال المناظرة، والآن تسخر منه زوجته“.
ووجهت زوجته (كاميليا بولبيار)، وهي إحدى مشاهير السوشل ميديا في تونس، سؤالا له عن آرائه السياسية ودوافعه للترشح لهذا المنصب، قائلة: ”أعرف أنك ترشحت للرئاسة فقط لتلفت الانتباه وتحصل على الشهرة، ولست جديًا في هذه الخطوة السياسية“، ليرد المرشح بأنها “ فهمت جيدًا ما يطمح إليه“.
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