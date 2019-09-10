شاهد .. كيف تغيرت نجمة ” the voice kids ” في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” لين الحايك ” نجمة برنامج ” the voice kids ” والفائزة باللقب مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” أثناء غنائها لأغنية ” صدفة ” للفنانة اللبنانية يارا . في مفاجأة منها إلى الجمهور بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الإجتماعي بسبب انشغالها بالدراسة . وظهرت لين بمقطع الفيديو بشكل مختلف حيث باتت شابة حسناء وأكثر جمالا . Advertisements وتفاعل العديد من متابعيها ومحبيها على مقطع الفيديو والذين أشادوا بجمالها وملامحها الجذابة بالإضافة إلى صوتها العذب وقدراتها العالية في الغناء . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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