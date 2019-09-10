شاهدوا.. سارة الودعاني تثير ضجة برأيها الصريح في الزواج

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - أشعلت سارة الودعاني مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تناقل رواد السوشيال ميديا التغريدات التي كتبتها فنانة المكياج السعودية عبر حسابها على “تويتر” والتي تحدثت من خلالها عن رأيها الصريح في الزواج.

بدأ الأمر عندما علقت سارة الودعاني على أحد المنشورات بقولها: “ما افهم فكرة الزواج عندنا.. جد شي يطفش.. لازم البنت تكرس حياتها وكأنها تعبد هذا الرجل.. الحب والزواج مو كذا.. وكل الدورات كيف تكسبين قلبه.. كي تحببينه فيك.. كيف تتعاملين مع الخيانة.. اعوذ بالله ما فيه تثقيف للرجال كيف يتعامل بالزواج”.

وأكملت خبيرة التجميل السعودية تعليقاتها الصريحة بقولها: “كثير تجيني اعلانات لحسابات تثقيفية للمرأة وللحياة الزوجية.. اتعب نفسيا اذا قلت بتابع الحساب بشوف اقدر اعلن له ولا لا.. اتابعهم كم يوم.. وحده تقول ما خانك زوجك الا فيه خلل فيك.. يا سلام.. طيب ليه ما يكون هو مو محترم ليه مايكون هو فيه المشكلة.. كان الموضع كله فوق هالحرمة”.

وتابعت سارة الودعاني بقولها: “من عمر الدنيا عندنا برامج واستشارات وكتب كلها تتمحور كيف نعجن هالبنت وكيف نكونها حسب فكر الزوج وقرار الزوج وحسب اللي يحبه.. فعلا الموضوع اوفر كتير بنات تكره الزواج وتخاف منه من هالكلام اللي نسمعه وان الزواج هو عبودية للرجل والعياذ بالله”.

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تعليقات سارة الودعاني لاقت تأييداً كثيراً من متابعاتها عبر تويتر، لأنها حاولت بصدق أن تلفت الانتباه أن الزواج مؤسسة تقوم على المشاركة والتفاهم وليس على تحويل المرأة لروبوت مسخر فقط لتنفيذ كل طلبات الزواج.