شاهدوا إليسا تكشف عن تأثرها بفيديو من حفل زفاف.. وهذا ما تمنته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن تأثرها بفيديو من حفل زفاف أقيم في بلدة برجا – إقليم الخروب، يظهر عريساً مقعداً يدعى جمال نبيل بشاشة مع عروسه علياء الشمعة،

وهما يحتفلان بزفافهما، بعد علاقة حبّ استمرّت لسنوات ويرقصان الرقصة الأولى على أنغام إحدى أغنيات إليسا رغم أن العريس على كرسيه المتحرك.الفنانة إليسا علقت على الفيديو بكلمات مؤثرة جاء فيها التالي: “كتير تأثرت بهالفيديو وبهالعرسان يللي واضح قدي بيحبو بعض. قالولي إنو بمنطقة برجا بالشوف.. الله يهنيهن بحبن اللي تخطى كل شي ليكون درس بالحب”.