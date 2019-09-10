انتحار نجمة قنوات أطفال شهيرة شنقا في بيتها .. والسبب ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - شهد يوم السابع من شهر إبريل الماضي انتحار نجمة قنوات الأطفال الشهيرة في بريطانيا ” ميا ليسيا نيلور ” التي تبلغ من العمر 16 عاما شنقا داخل منزلها بمنطقة ” ساوث نوروود ” جنوبي لندن .

ووفقا لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية التي أعلنت اليوم عن السبب من وراء وفاتها هو ضغط الاختبارات الدراسية .

وكانا والدا ” ميا ” قد تلقوا قبل انتحارها اتصالا هاتفيا من المدرسة الثانوية وتم إخبارهما بأن مستوى ابنتهما ليس على ما يرام وهو ما دفعهم إلى منعها من حضور حفل .

فأقدمت الفتاة على إنهاء حياتها بهذه الطريقة والتي كانت قبل الانتحار بيوم واحد قد شاهدت فيلما مع عائلتها يتضمن مقطعا تنتحر فيه البطلة فجسدت الحادثة في اليوم الثاني .

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