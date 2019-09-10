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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقى الفنان السوري قصي خولي بالنجمة نسرين طافش والممثل المصري محمد رمضان في سهرة خاصة بدبي.
السهرة ضمت أيضاً الفنانة السعودية داليا مبارك، ومديرة الإنتاج بمجموعة mbc نادين طربيه، وفي الوقت الذي لم يكشف فيه قصي كواليس السهرة، نشر مقطع فيديو يجمعه بمحمد رمضان، مؤكداً على تجهيز الثنائي لمفاجأة لم يشكف تفاصيلها.
قصي قال في الفيديو: «لما اجتمع مع الأسطورة بيكون محمد رمضان، استنونا قريباً ان شاء الله، شئ سيكون مميز، ثقة في الله نجاح، تحية من جمهوري للإمبراطور الأسطورة محمد رمضان»، ليرد عليه رمضان: «وتحية من جمهور للممثل العبقري قصي خولي».
من ناحية أخرى، يجهز قصي خولي لمشروعه الرمضاني المقبل بمسلسل يجمعه بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على أن يكون من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة ” الصباح إخوان “ ، وهو نفس فريق عمل مسلسله الرمضاني الماضي «خمسة ونص»، والذي حقق نجاحاً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي في سهرة مع نسرين الطافش ويجهز لمفاجأة مع محمد رمضان.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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