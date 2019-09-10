عاصي الحلاني يتعرض لحادث ويصاب بكسر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لحادث في مزرعته بلبنان وذلك بعد أن سقط من على ظهر الحصان، وتم نقله لإحدى المستفيات الخاصة بلبنان.

عاصي خضع في المستشفى لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة للتأكد من سلامته وعدم وجود أي كسر، وكشفت الأشعة عن إصابته ببعض الرضوض وكسر في إصبعه.

وغادر عاصي الحلاني المسشتفى بعد ساعات قليلة من دخوله لها ورافقه مدير أعماله وعائلته، وطمأنت ابنته الفنان الشابة ماريتا الحلاني، جمهور والدها في تصريحات صحفية لعى صحته مؤكدة أنه بصحة جيدة وأن الحادث مر على خير.

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كما أكد مدير أعماله أن الحلاني بخير ولم يصب بأذى سوى أن إصبعه كسر، وأنه يتكلم وبصحة جيدة ولكنه يحتاج للراحة بعض الوقت.

يذكر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من النجوم الذين يهتمون بتربية الخيول ويمتلك مزرعة للخيول في منزله بلبنان.

كما أنه يحرص على مشاركة جمهوره بعدد من الفيديوهات التي يقدمها وهو يمتطي جواده، وكذلك يحرص على مشاركة جمهوره لأجواء دائمة من داخل مزرعته وهو يتسابق مع نجله الوليد الحلاني.