إليسا تتراجع عن قرار الاعتزال وهذه شروطها للعمل مع «روتانا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية، بعد إعلانها اعتزال الغناء بشكل مفاجئ وبسبب ما أسمته مافيا الفن.

وكشفت مصادر صحفية أن الفنانة اللبنانية عدلت عن قرار الاعتزال، وذلك بعد جلسة خاصة جمعتها بالرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، مدير الشئون الفنية طوني سمعان.

إليسا، قررت التفكير فى العودة بعد أن وافق مسئولي الشركة على عقد جلسة جديدة بشكل سري معها عقب الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد لمعرفة شروطها للتجديد لروتانا.

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وأكدت المصادر أن اليسا بدت اثناء الجلسة فى حالة من الاريحية الشديدة ولكن لم تعط موافقة نهائية على تجديد العقد بانتظار الوقت المناسب الذي تعتبره المؤثر الأول على قرار عودتها مجددًا.

و من المقرر أن تضع إليسا شروطًا خاصة فى عقدها مع روتانا منها الحصول على نسبة 60% من حجم مبيعات البومها، إضافة لوضع شروط خاصة بنسبة الشركة من الحفلات التي تحييها والمهرجانات التي تشارك بها مع ترك كامل الحرية لها في التعامل مع شركات أخرى من منظمي الحفلات في مختلف الدول.

من ناحية أخرى تواصل اليسا تسجيل أغاني ألبومها الجديد وبشكل مكثف، فهي تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين، وفرضت حالة من الطوارئ على استديو التسجيل لانها ترغب فى الانتهاء من تسجيل الألبوم نهاية الشهر الجاري ليدخل بعدها مرحلة المكساج استعدادا لطرحه بالتزامن مع عيد ميلادها في 27 من أكتوبر المقبل.