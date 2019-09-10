نجمة بوليود ريشا تشادا تُعلن تأجيل زواجها وعلي فضل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الفنانة الهندية ريشا تشادا إن موعد زفافها للفنان علي فضل سيتم تأجيله بسبب التزامهما بأعمالهما الفنية، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن ضغط العمل وضيق الوقت، هو العامل الرئيسي للتأجيل.

تشادا وفضل الذي يجمعهما فيلم Fukrey، كانا قد أعلنا ​​علاقتهما على المليء قبل إطلاق فيلم هوليوود، Victoria and Abdul، وهو من بطولة على فضل

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وخلال مقابلة مع صحيفة، سُئلت ريشا عن خطط زواجها من على فضل، قالت: ” التخطيط لزواجنا سيتطلب فريق إنتاج، لأننا مشغولان وفي بعض الأحيان، ولا حتى في نفس المنطقة الزمنية. إنه بالكاد يحصل على خمسة أيام في الشهر لنفسه، لكن لم يكن لدينا الوقت لمقابلة بعضنا البعض بشكل صحيح. “

وأضافت: “قابلته لمدة يومين فقط في شهري يوليو وأغسطس، في بعض الأحيان، مع السفر من أنديري إلى باندرا يبدو وكأنه مسافات طويلة. يصل على إلى المدينة في وقت متأخر من الليل، وعادة ما يكون لديه نوبة عمل صباحية مبكرة، لذلك نحن فقط نتحدث عبر الفيديو مع بعضنا البعض. كيف نخطط للزواج في مثل هذا الموقف؟ “

ورغم انشغال ريشا وعلى -اللذان بدأ المواعدة في العام الماضي- بالتزاماتها في العمل، فـ ريشا مشغولة بتصوير فيلم shakeela، وهو فيلم يدور حول السيرة الذاتية للممثلة الاباحية الراحلة شاكيلا، في حين أن على مستمر بتصوير فيلميه الجديدين Milan Talkies وprassthanam، لكنهما قصدا عطلة في جزر المالديف للاحتفال بعيد ميلادها.