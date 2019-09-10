إنجي المقدم تحيي ذكرى وفاة والدها بصور وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية إنجي المقدم الذكرى الـ 21 لوفاة والدها الراحل، بمجموعة صور من مراحل عمرية مختلفة جمعتهما.

إنجي أرفقت الصور بكلمات مؤثرة، عبرت عن افتقادها الشديد لوالدتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “انهارده سنوية أبويا الواحد وعشرين.. واحد وعشرين سنة عدت وعمره ما غاب عن بالى يوم”.

وأضافت: “عاش عمره كله مصدر بهجة وحنية لناس كتير.. كان راجل لذيذ وفرفوش وجدع وطيب ومحب للناس وللحياة. له مواقف كتير وذكريات حلوة كتير مع كل صغير وكبير دخل حياته. فخورة انى بنته و فخورة انى واخدة منه شوية حاجات. الفاتحة و الدعاء”.

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وكانت الفنانة المصرية إنجي المقدم قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “ولد الغلابة”، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والفنانة مي عمر، والفنانة هبة مجدي، والفنان إدوارد، ومن إخراج محمد سامي.

كما كانت آخر أفلامها «رأس السنة»، والذي منع من العرض بسبب مشاهد جريئة لها مع الفنانة شيرين رضا، والعمل يحكي عن ليلة رأس السنة وقصة أبطال يتعرضون لمفارقات تؤثر على حياتهم.