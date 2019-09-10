أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، عن ما أسماه “أنانية” النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، معتبرا أن هذا هو حال أي مهاجم ناجح، وذلك الواقعة الشهيرة بين نجمي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني ومحمد صلاح.

صحيفة “ميرور” البريطانية، ذكرت أن فاولر علق على التقارير بشأن الخلاف الدائر بين ماني وصلاح، والتي انطلقت شرارتها من الحالة العصبية التي خرج فيها ماني من الملعب خلال مباراة فريقه أمام برنلي، بعد أن رفض صلاح تمرير كرة له حيث كان في موقف أفضل.

فاولر قال: صراحة لم أسمع من قبل مثل هذا الهراء المتعلق بما يقال إنه خلاف بين ماني وصلاح.. الجميع يعلقون ويتحدثون عن الأنانية أو تدمير روح الفريق، ألم يشاهدوا كرة القدم من قبل؟.

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واعتبر أحد أساطير “الريدز”، أنه لا يمكن للاعب أن يكون هدافا من الدرجة الأولى، دون إيمان تام بأنه قادر على تسجيل الأهداف، في دفاع منه عن محمد صلاح

المهاجم المعتزل تابع: هذا ما يفعله الهدافون، إنهم يتدربون على ذلك، يقضون أسبوعهم بالكامل في الملعب للتدريب وتخيل الأهداف، والعمل على التسجيل من كل زاوية، والأفضل منهم هم من يعتقدون بأنهم قادرون دوما على التسجيل، سواء من 5 ياردات، أو من 20 أو 40 ياردة، حتى وإن كان من الأسهل لهم تمرير الكرة.

فاولر أوضح أنه بمتابعته لصلاح، فإنه على ثقة بأنه سيستمر في اللعب بهذه الطريقة، مضيفا: “أنت لا تسجل هذا الكم من الأهداف دون أن تكون ما يعتبره الناس أنانية، لكن ما الذي يريده الناس؟ هل يريدون منه أن يكون هدافا أم أنهم يريدون منه أن يكون شخصا يسعى دائما إلى التمرير؟ لا يمكنك الحصول على الاثنين”.

اللاعب السابق سخر من الشائعات التي قالت إن صلاح يلعب بهذه الطريقة بسبب غيرته من ماني، لافتا إلى أنه لا يملك الوقت للتفكير في أنه لا يريد التمرير الكرة لزميل محدد لأنه يغار منه، وتابع: “صحيح أن صلاح قد يكون أنانيا عندما يرى المرمى، لكن بالنسبة لي هذا ما يجعله هدافا رائعا”.