سوسن بدر تكشف تفاصيل حالتها الصحية

Sep 10, 2019
بعد ان اعتذرت عن المشاركة في لجنة تحكيم “مهرجان الغونة السينمائي” وذلك بعدما نصحها الاطباء بالراحة إثر خضوعها لعملية جراحية دقيقة في مفصل الركبة.
وحول الموضوع أوضحت الفنانة سوسن بدر في تصريح خاص لـ “تراندينغ” انها مرت بظروف صحية في الفترة الماضية، حيث أجرت عملية كبيرة في مفصل ركبتها وتوقعت ان تتحسن بشكل أسرع ولكن الحمدالله الشفاء بأمر الله.
وكشفت الى أنها أصبحت في حالة صحية جيدة الآن وأفضل من الأول لكنها لا زالت تخضع للعلاج الطبيعي لتتعافى كلياً.
وأكدت “بدر” ان هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلها تعتذر عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الغونة على الرغم من انها كانت تتمنى ان تكون موجودة. وتابعت أن الاطباء، وبسبب العملية التي أجرتها، نصحوها في هذه المرحلة ان ترتاح أكثر وان تهتم بمرحلة العلاج الطبيعي وذلك كي تستعيد صحتها بشكل أسرع لأن أي حركة خاطئة قد تؤثر على القدم بشكل سلبي.
ولفتت ان ادارة مهرجان الجونة تفهمت موقفها. وتمنت التوفيق والنجاح لكل المشاركين في المهرجان.
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