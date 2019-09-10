بالصور- مايلي سايرس متشحة بالسواد في عرض توم فورد

Sep 10, 2019 حضرت المغنية الأميركية مايلي سايرس العرض الخاص لـ توم فورد وذلك ضمن اسبوع الموضة في نيويورك. اختارت “سايرس” زياً أنيقاً باللون الأسود من أزياء “فورد” لخريف وشتاء 2019 وجلست في الصفوف الامامية الى جانب مشاهير لمتابعة عرض الأزياء. وكانت سايرس قد قدمت استعراضاً فنياً ضمن حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2019، مؤخراً، حيث اعتبر هذا الظهور هو الاول لها على المسرح بعد انفصالها عن زوجها الممثل الاسترالي ليام هيمسورث منذ أسابيع.







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