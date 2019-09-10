وظائف شغلتها الملكات والأميرات قبل أن يُصبحن سيّدات البلاط الملكي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تطوّر الحياة والحداثة والعولمة التي يشهدها القرن الواحد والعشرون على جميع الأصعدة، تشهد العائلات المالكة حول العالم تغيّراتٍ غير مسبوقة أيضًا، أبعدتهن عن التّزمّت والالتزام بالبروتوكولات الملكية.

وتأثّرت زيجات الأمراء والمُلوك بهذه التّطوّراتِ أيضًا، وأصبحَ الحُب هو الدّافع الرئيس لزواجهم من النّساء، بعكس ما كان سائدًا في الماضي؛ إذ كان المُلوك والأمراء غالبًا ما يتزوّجون نِساءً من البلاط الملكي والمُجتمع المخملي لغاياتٍ بعيدة عن الحُب، كتوطيد العلاقات مع الدّول وتحسين الأوضاع السياسية بين البُلدان.

وبطبيعة الحال، كانت النّساء اللواتي تزوجهنّ الملوك والأمراء يعشنَ حياةً عادية كأي فتاةٍ عادية، وكُنّ مسؤولاتٍ عن عائلاتهنَ ويدعمنهن مِن خلال المناصب التي شغلنها في مُختلف الشركات والمكاتب.

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فمِن ملك إسبانيا وملك الأردن، إلى الأميرين هاري وويليام، نستعرض لكِ مِهنًا شغلتها سيّدات العائلات المالكة قبل انضمامهن للبلاط الملكي..