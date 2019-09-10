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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الجدل أثارها المسلسل الكويتي جمان من بطولة الفنان السعودي مهند الحمدي، والفنانة نور الغندور، بسبب المشاهد الرومانسية التي تجمع بين النجمين.
وبعد انتهاء كل حلقة من المسلسل الذي بدأت أولى حلقاته يوم الأحد الماضي، يتحول الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ولا ينتهي التعليق على العمل.
وكان للمشاهد الرومانسية التي تجمع بطلي المسلسل النصيب الأكبر من التعليقات، ما بين الساخرة والمتغزلة بهذه المشاهد، إلّا أن أغلبية ردود الفعل جاءت حول المبالغة في أداء بطلي العمل خاصة الفنان السعودي مهند الحمدي، والذي علق الجمهور أن وسامته هي سبب شهرته وليس موهبته.
ويبدو أن الحمدي قرر تجاهل كافة التعليقات السلبية، فنشر مقطع المشهد الرومانسي الذي جمعه بنور الغندور "جمان" والذي يعترف به من خلال شخصية "هشام" بحبه لها بعد إظهارها غيرتها عليه، وبعد نشره الفيديو وتلقيه المزيد من الانتقادات، نشر الفنان السعودي صورة له بملابس البحر وكتب مُعلقًا: " اي انا نادر وجودي وانت متوفر كثير".
واعتبر البعض أن تعليق الحمدي بمثابة رد على جميع الانتقادات، فيما اتهمه عدد من الجمهور بالغرور وتجاهل أراء الجمهور.
وينتمي مسلسل جمان إلى فئة الرومانسية؛ إذ تدور أحداثه حول علاقات الحب المختلفة خاصة بين بطلي العمل "جمان" و"هشام" وبعض المشاكل التي تواجهها المرأة الخليجية في علاقتها مع الرجل الشرقي، وهو من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم مسلسل "جمان" يتجاهل الانتقادات ويعلق: أنا نادر وجودي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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