شكرا لقرائتكم "الجوكر" يفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فيلم "الجوكر" للمخرج تود فيليبس جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه مساء اليوم السبت.

ومنحت جائزة لجنة التحكيم إلى "جاكوز" للمخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي، وهو فيلم تشويق سياسي يستعيد قضية دريفوس، وهي فضيحة مناهضة للسامية في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا أثار اختياره ضمن المسابقة الرسمية جدلا بسبب الملاحقات في حق المخرج في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب قاصر في العام 1977.

وقد تسلمت الجائزة زوجة المخرج الممثلة الفرنسية إيمانويل سينييه، مكتفية بشكر لجنة التحكيم والقول إن رومان بولانسكي "يريد شكر منتجيه وكل الممثلين وفريقه التقني".

وحصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم "مارتن إيدن".

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وأهدى الممثل الإيطالي جائزته إلى "كل الأشخاص الذين ينقذون أشخاصا في البحر".

واقتنصت الممثلة الفرنسية اريان اسكاريد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جلوريا موندي" الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة ماليا.

وذكرت أريان أسكاريد أنها من عائلة مهاجرين إيطاليين أتوا إلى فرنسا "هربا من البؤس"، مهدية جائزتها "إلى كل الذين يعيشون إلى الأبد في عمق المتوسط".

وفاز فيلم "آن أوفيسر آند سباي" (جندي وجاسوس) للمخرج رومان بولانسكي بجائزة الأسد الفضي.