القاهرة - لايف ستايل
نشرت النجمة أيتن عامر، على موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" صورة لها داخل المطبخ وهي تمدح في الطعام وتبتعد تماماً عن الأكل الصحي.
وعلقت أيتن عامر على الصورة : قائلة " مش عارفة أكل صحى ايه اللى انا بعمله وسط البط والرز اللي بالخلطة و الملوخية الفظيعة القمر دى " .
يذكر أن آيتن عامر، قد خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال ثلاثة مسلسلات هي شقة فيصل وابن أصول وطلقة حظ
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كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر تبتعد عن الأكل الصحى وتميل للوزن الزائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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