مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في أسوان لأول مرة

القاهرة - لايف ستايل
قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني إقامة الدورة الرابعة من المهرجان في محافظة أسوان - لأول مرة، وذلك بعد النجاح الذي شهدته الدورات السابقة من المهرجان على أن يكون الافتتاح في معهد فيلة.
ومن المقرر، أن تقام دورة هذا العام بمشاركة خاصة للفنون الفلكلورية الأسوانية والنوبية إضافة لفلكلور جمهورية الصين الشعبية ومجموعة فرق من الدول الإفريقية المختلفة.
كما يشارك أطفال 57357 ومجموعة من فرق "ذوي القدرات الخاصة".
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