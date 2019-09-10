هاني شاكر ينظر شكوى تتهم حكيم بالسب والقذف

ينظر الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، الشكوى المقدمة من منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة، ضد المطرب حكيم والذي اتهمه خلالها بالتعدي عليه بالسب والقذف أثناء وجوده بإحدى الحفلات الخاصة بالقاهرة.

وقال خالد عيسى، المستشار الإعلامي للنقابة: إن الفنان هاني شاكر سينظر الشكوى، ومن المحتمل أن يحولها إلى مجلس النقابة لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل.



وأضاف "عيسى" أن في مثل هذه الأمور من الممكن أن يتم استدعاء المطرب حكيم لأخذ أقواله في الشكوى المقدمة ضده لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

وكان منصور هندي، رئيس لجنة العمل، تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة

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