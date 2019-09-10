مُخرج "ورد مسموم" يتحدث عن ترشيح فيلمه لتمثيل مصر في الأوسكار

أعرب المخرج أحمد فوزي صالح مخرج فيلم «ورد مسموم» المرشح لتمثيل السينما المصرية في الأوسكار، عن سعادته بعد اختيار لجنة مشكلة من نقابة السينمائيين لفيلمه لتمثيل مصر للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

ويستعد فيلم «ورد مسموم»، لتمثيل مصر في الترشح للمنافسة على جائزة أوسكار في النسخة الـ92، من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمود حميدة، ومريهان مجدي، وصفاء الطوخي، وإبراهيم النجاري، وكوكي.

ويدور «ورد مسموم»، حول حياة «تحية» عاملة نظافة مراحيض، لم تترك لها الدنيا شيئا سوى أخيها «صقر»عامل المدابغ، الذي تعيش لأجله وتفنى حياتها فى خدمته، تنقلب حياتها رأسا على عقب حينما تعلم أنه يحاول البحث عن فرصة للخروج من جحيم المدابغ، وهو ما ترفضه تحية فتحاول عرقلته بشتى الطرق وتقرر القيام بأي فعل لإبقائه بجانبها.

وتم عرض الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية، وحصل مؤخرا على 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي، جائزة لجنة التحكيم للإسهام الفني، جائزة الأمم المتحدة لشئون السكان (UNFPA)، كما حصد جائزة الجمهور لأفضل فيلم أجنبي من مهرجان ديوراما الدولي للأفلام في الهند، وهى الجائزة السادسة التي يحصل عليها الفيلم.

وعلق أحمد فوزي على ترشيح الفيلم للأوسكار وكتب عبر صفحته في"فيس بوك"، (أحنا سعداء برحلة" Poisonous Roses ورد مسموم"، وأننا قدرنا نعمله في ظروف صعبة كتير واتعلمنا كتير من أخطاءنا فيه، ومشاكله اللي هي حاجات هتساعدنا في شغلنا الجاي، وكنا سعداء جدا باختيار الفيلم في مسابقة الأعمال الأولى في مهرجان روتردام كعرض عالمي أول للفيلم).

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وأضاف، "دلوقتي بتيجي لحظة الترشيح للأوسكار واللي ناس كتير بتتناقل الخبر بشكل خاطئ، بداية أحنا سعداء باختيار اللجنة للفيلم عشان يمثل مصر في الأوسكار، ولكن ده تقليد سنوي بيحصل من سنين كتير..احنا بنشكر الناس على سعاداتهم لينا، بس حابين نوضح أن ترشيح الفيلم لا يعني مشاركته في المنافسة النهائية (واللي أحنا عارفين انها حاجة صعبة)".

واختتم، "رحلة صناعة الفيلم الأول هي الرحلة الأصعب اللي صناع الفيلم بيتعلموا منها أشياء كتير جدًا إن كان فنيًا أو عمليا أو إنتاجيًا، وبيحاولوا فيها يقدموا أسلوبهم ولغتهم، وده المهم، مش مهم ينجحوا أنهم ياخدوا جوايز كتير، ويلفوا مهرجانات أكتر، المهم بالنسبة لنا أننا نستمر في صنع الأفلام اللي عايزين نعملها".

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