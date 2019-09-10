تامر عاشور يتألق في حفل تخرج طلاب أكاديمية الدلتا في المنصورة

أحيا النجم تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات الطلاب في المنصورة وبالتحديد مع خريجي ٢٠١٩ من أكاديمية الدلتا للعلوم.

شهد الحفل حضور غير مسبق من آلاف الطلاب والتي من مختلف المراحل وأسر الخريجين ممن استمتعوا على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة بوصلات الغناء والرقص على أغانى عاشور المميزة وهو ما يعد امتدادا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام".

من جانبه حرص عاشور على تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها: "خيالي"، "حكايات"، "انطق"، "أيام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتى ختام الحفل.

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