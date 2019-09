شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات..شاهد كليب Wanted لفريق OneRepublic للمخرج كريستيان لامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فريق البوب الشهير " OneRepublic " كليب جديد اسمه " Wanted " من اخراج كريستيان لامب و إنتاج هولي هاردينج و تصوير ماتي بيكوك ، و الأغنية تظهرالصراع الدائر للحصول علي الحب .

ووصلت نسبة مشاهدة كليب " Wanted " حتي الآن علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" لأكثر من 1.5 مليون مشاهدة .

كلمات الاغنية

She said, “Every time I close my eyes I feel like I could disappear.

I could overflow an ocean with a cavalcade of all my tears.

And I know it sounds dramatic, but that’s just how it feels.”

She said, “I’m holding to the notion that I’ll find something real.”

I just want to be wanted

I could use a little love sometimes

I just need to be needed

Like to know I’m crossing someone’s mind

I just want to be someone that somebody needs

I just want to be more than a drop in the sea

I just wanna be…

She said, “I’m counting up my karma and I think it’s time to cash it in.

So tired of living in the shadow of a mountain of what might have been.

And I know it sounds dramatic, but that’s just how it feels.

I’ve been looking for somebody to tell me that I’m real.”

I just want to be wanted

I could use a little love sometimes

I just need to be needed

Like to know I’m crossing someone’s mind

I just want to be someone that somebody needs

I just want to be more than a drop in the sea

I just wanna be wanted