شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته..أبرز أفلام الفنان أحمد سالم مؤسس استديو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر ذكرى وفاة أحمد سالم هو أول مذيع مصري بالإذاعة المصرية، والذى ظهر في أول بث وهو يقول "هنا القاهرة"، من خلال راديو الإذاعة المصرية، ومنذ ذلك الوقت أصبحت عبارة "هنا القاهرة" على كل لسان الناس فى كل الشوارع، كما أصبحت هذه العبارة "ماركة مسجلة" حتى الأن.

وبعدذلك أسس سالم شركة مصر للتمثيل والسينما، كما أنه من أسس استديو مصر أيضاً على غرار أحدث وأهم استوديوهات فى العالم فى هذا الوقت، إضافة إلى ذلك كان سالم من الفنانين البارزين فى السينما المصرية خلال فترة الأربعينات وبمناسبة ذكرى وفاته يرصد ”الخليج 365” أهم أعمال شارك بها في السينما.

فيلم الماضي والمجهول:

واحد من أشهر أفلام في فترة الأربعينات وقام من خلالها أحمد سالم بدور "أحمد علوى حسن"، والفيلم من بطولة ليلى مراد، وفردوس محمد، وسعاد حسين، وبشارة واكيم، ومن تأليف وإخراج أحمد سالم.

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فيلم دنيا :

من ضمن أعماله السينمائية وقام سالم ببطولته وشاركه كلاً من راقية إبراهيم، وسليمان نجيب، وفاتن حمامة، ونادية، وبسيمة أحمد، ومن إخراج محمد كريم.









فيلم المنتقم:

ضمن الأفلام التى طرحت في موسم الصيف بفترة الأربعينات وتحديد 11 أغسطس 1947، ومن بطولة محمود المليجى، ونور الهدي، ومحمود السباع، وحسن كامل، ولولا صدقي، ومن تأليف السيد بدير، وإخراج صلاح أبو سيف.









فيلم ابن عنتر:

شارك أحمد سالم فى تأليف وإخراج وبطولة هذا الفيلم، وشارك في بطولة مديحة يسرى، وسرج منير، وإسماعيل يس، وإستيفان روستي، وفاخر فاخر، وعبد العزيز محمود، ومن قصة أحمد رامى.

فيلم دموع الفرح:

أخر محطاته في السينما، وشارك فى بطولته مديحة يسرى، إسماعيل يس،حسن فايق، زينات صدقي، إستيفان روستي، تأليف بديع خيرى، وإخراج أحمد سالم.