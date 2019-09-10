شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة عاصى الحلانى الصحية بعد سقوطه من على حصانه .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف ضياء مدير أعمال النجم عاصي الحلاني فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” آخر تطورات الحالة الصحية للنجم الكبير وقال أنه تعرض لكسر فى أصبعه الشمال بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته خلال ممارسته رياضة الفروسية . وهوالأمر الذى تطلب منه إجراء بعض الاشعات، وأن حالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج حاليا داخل منزله وليس بالمستشفى كما تداولت بعض المواقع، ومن المقرر عودته إلى نشاطه الفنى بعد فك الجبس من يده أكد.

وفى سياق آخر، حصدت أغنية "اضحكى" لعاصى الحلانى ما يقرب من 3 ملايين من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليا عاصى الحلانى اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا و"يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية.