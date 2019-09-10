شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تحكي عن زيادة وزنها 35 كيلو فى 30 يوم بأمر المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الفنانة فريدة سيف النصر، بعيد ميلادها فهي من مواليد 10 سبتمبر 1959 ولدت بحي العجوزة واسمها " سوسن جلال الحصرى"، و اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى، فى بدايتها وقام الفنان جورج سيدهم بضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح.

وتنوعت أعمالها الفنية ما بين سينما و دراما، وقدمت العديد من الأفلام منها: " حلاوة الروح، البيه البواب، الشقة من حق الزوجة، الهاربات، صراع الأحفاد، امرأة مطلقة، رحلة المشاغبين، أبناء الصمت".

كما قدمت العديد من المسلسلات، أشهرهم :"الأب الروحى، بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا، أما المسرح قدمت حكاية الواد عباس، غريب الدار، الدور الرابع شقة 9، محروس صائد الرؤوس، جيران الهنا".

Advertisements

وحلت الفنانة فريدة سيف النصر، العام الماضى فى برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، وتحدثت عن مشوارها الفنى و بدايتها و أعمالها الفنية، وتحدثت عن كيفية زيادة وزنها بشكل كبير فى مسلسل " بدون ذكر أسماء"، بسبب المخرج ومطالبته لها بالأكل يوميا لزوم الشخصية التى تؤديها وزيادة وزنها 35 كيلو فى شهر واحد بسبب أكل يوميا " فتة و لحمة و حلويات ".