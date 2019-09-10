صلاح عبد الله يهنئ أكرم حسني بعيد ميلاده: "الكرم أكرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان صلاح عبد الله، على تهنئة صديقه الفنان أكرم حسني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلق صلاح عبدالله على صورة أكرم حسني في مرحلة الطفولة قائلًا: "كل سنة والعسل أعسل والطيبة أطيب والجدعنة أجدع والكرم أكرم".

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ويحتفل اليوم الفنان أكرم حسني، بعيد ميلاده الـ"45"

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، ماجد المصري، أمينة خليل.