اكتشف تحية كاريوكا وهاجر لإسرائيل.. مدرب الرقص إيزاك ديكسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في جنبات مسرح بديعة مصابني، تخرج نجوم الفن، الذين شكلوا عصر السينما الذهبي، وكان حلم الالتحاق بكازينو "بديعة" يراود كل الموهوبين.

بديعة مصابني ضمت في مسرحها من لمحت فيهم الموهبة "الاستثنائية"، فكانت ترى بعين الفنان ما لا يراه غيرها، ففي مسرحها لمع النجوم إسماعيل ياسين، فريد الأطرش، محمد فوزي، أبو السعود الإبياري، تحية كاريوكا، سامية جمال، وآخرون.

ومن بين الذين ضمتهم "بديعة" لمسرحها مدرب الرقص اليهودي إيزاك ديكسون، الذي درب كل النجوم في الكازينو، وكان مبدعا نشيطا، اعتمدت عليه "بديعة" في تدريب الراقصات الجدد، وعمل استعراضات جديدة تقدمها على مسرحها.

قالت عنه تحية كاريوكا، في برنامج "يا تليفزيون يا"، إن بدلة الرقص التي كانت تملكها تمزقت، وبعدها قال لها ديكسون: "هعلمك رقصة أمريكية جديدة اسمها كاريوكا وهجيبلك فستان ترقصي بيه"، فاستغربت الاسم والرقصة، ولكن حينما تدربت عليها وقدمتها على المسرح حازت على نجاح منقطع النظير، والتصق اسمها حتى هذه اللحظة باسم الرقصة التي علمها إياها "ديكسون".

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ومن بين الراقصات اللاتي تدربن على يد "ديكسون" سامية جمال، هاجر حمدي، حورية محمد، وأخريات.

كذلك شارك "ديكسون" في 3 أعمال سينمائية هي "فاطمة" أمام كوكب الشرق أم كلثوم، فيلم "مصطفى كامل"، وفيلم "خطف مراتي" أمام الفنان أنور وجدي.

ديكسون يعتبر أشهر مدرب رقص في السينما المصرية، فهو العبقري وراء تدريب الطفلة المعجزة فيروز، في فيلمها الأشهر "دهب"، فجعلها تقلد بديعة مصابني، وتحية كاريوكا، وسامية جمال، بنفس أدائهن.

كذلك تولى مهمة تدريب الرقصات الجماعية في عدد من الأفلام هي "خد الجميل"،"غرام راقصة"، "ليالي الحب"، "4 بنات وظابط"،"سيجارة وكاس"، "نهارك سعيد"، وكان آخر أعماله في تدريب الرقص للسينما فيلم "الحبيب المجهول" الذي عرض عام 1955. في عام 1956، وبعد العدوان الثلاثي على مصر، قرر إيزاك ديكسون الهجرة لإسرائيل، وانقطعت أخباره تماما بعد قرار الهجرة الذي اتخذه.