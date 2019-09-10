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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها بإنستجرام، صورة لنجلها الشاب خالد أيمن الذهبي.
وعلقت على صورة نشرتها لنجلها: "ما منعرف ولادنا قديش كبروا، إلا بالمواقف الكبيرة، ولودي ما في أحن من قلبه يمكن بهالعالم كله، ولا في حلاوة كلامه، ولا في من دفئ مشاعره".
وتابعت: "بياخد باله من كل شيء، بيهتم بعيلته وبيراعيها، ما بيكفوا الولاد يكونوا كبار وصاروا رجال بالشكل، لازم يكونوا كبروا بالمسؤولية والعطاء والتعاطف، الله يحفظ لودي ويحفظكم ويحفظ ولاد الناس كلها ومعهم ولادي".
أصالة احتفلت منذ أسابيع بطرح أحدث ألبوماتها الغنائية "في قربك"، والذي ضم 10 أغاني ابرزها "جابوا سيرته"، "نكتة بايخة"، "بنت أكابر"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تنشر صورة لابنها الشاب: "ولادنا قديش كبروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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