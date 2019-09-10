بالفيديو.. نسرين طافش تبرز رشاقتها بالتمارين الصعبة في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين في الجيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت طافش خلال الفيديو بالملابس الرياضية وهي تمارس التمارين الشاقة، ونالت الفيديو إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني. والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

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