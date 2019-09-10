هشام ماجد لـ"أكرم حسني": "واحد من أظرف خمسة على وجه الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صديقه الفنان أكرم حسني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده.

ونشر "ماجد" صورة تجمع بينه وبين شيكو، وأكرم حسني، وأحمد فهمي، وعلق: "زي النهارده اتولد واحد من أظرف خمسة على وجه الأرض، إنه الأكرم الحسني، كل سنة وإنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها".

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، ماجد المصري، أمينة خليل.