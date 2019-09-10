محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صديقه الفنان أكرم حسني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده.
ونشر "ماجد" صورة تجمع بينه وبين شيكو، وأكرم حسني، وأحمد فهمي، وعلق: "زي النهارده اتولد واحد من أظرف خمسة على وجه الأرض، إنه الأكرم الحسني، كل سنة وإنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها".
يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، ماجد المصري، أمينة خليل.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام ماجد لـ"أكرم حسني": "واحد من أظرف خمسة على وجه الأرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.