محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورا تجمعها بابنتها "غزل".
وظهرت "دنيا" وابنتها في الصور بعباءة حمراء، وقد رسمت على عباءتها صورة لها من كليب "الزمن بيدور".
يذكر أن أغنية "الزمن بيدور" هي أحدث أعمال دنيا بطمة، وهي من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. دنيا بطمة بإطلالة أنيقة بصحبة ابنتها "غزل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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