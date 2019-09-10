بالصور.. دنيا بطمة بإطلالة أنيقة بصحبة ابنتها "غزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورا تجمعها بابنتها "غزل".

وظهرت "دنيا" وابنتها في الصور بعباءة حمراء، وقد رسمت على عباءتها صورة لها من كليب "الزمن بيدور".

يذكر أن أغنية "الزمن بيدور" هي أحدث أعمال دنيا بطمة، وهي من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.