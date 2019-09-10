عمرو وهبة يهنئ أكرم حسني بعيد ميلاده بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص الفنان الشاب عمرو وهبة على تهنئة صديقه النجم أكرم حسني بعيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". نشر عمرو وهبة صورته رفقة أكرم، وكتب: "بقالي ساعة بفكر في كابشن اكتبه عشان الاسكتشات والإفيهات والسهر والسفر والحواوشى والحمام المحشي اللي بينا مش شويه بس مش لاقى حاجة حلوة اكتبها بصراحة وزهقت أوي ومش فاضي أنا". وتابع: "كل سنة وانت طيب وناجح ومحبوب وذكي وشاطر ورفيع وناوي كالعادة تعمل دايت ومبطل سمين يا عشره العمر والسنين يا أبو الجدعنة وأبو شنب وأبو حفيظة وروبا وياسين". Advertisements من جانبه، رد أكرم حسني قائلًا: "ونعم الصاحب يا عمرو .. مش دي صورتنا يوم الماتش اللي مصر خرجت فيه من كاس العالم". يذكر أن آخر اعمال الفنان أكرم حسني مشاركته في فيلم" البدلة" بطولة النجم تامر حسني.

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