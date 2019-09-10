مصطفى حجاج يعلن ابتعاده عن "إنستجرام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعلن المطرب مصطفى حجاج، توقفه لفترة محدودة عن التواصل مع جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر "حجاج" صورة جديدة له وعلق عليها قائلا: "بعتذر لخروجي من الانستجرام لفتره محدودة، أشوفك على خير إن شاء الله".
يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج دويتو أصالة بأغنية بعنوان "لما تقول ياعوم" كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 2"، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وإخراج طارق العريان.
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