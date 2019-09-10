تراند اليوم : إحالة فنان مصري شهير للتحقيق بعد تعديه على زميله في حفل زفاف...

أحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية المطرب حكيم إلى التحقيق بعد أن تقدم ضده رئيس لجنة العمل بالنقابة بشكوى لتعديه على مندوب النقابة إبراهيم الصغير خلال حفل زفاف.
وأوضح المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى، في بيان، أن حكيم اعتدى على إبراهيم الصغير، في الفندق المقام به حفل الزفاف.
وأشار مرتضى إلى أن لجنة التفتيش بالنقابة أخطرت شرطة السياحة بما حدث، كما قدمت شكوى لمدير الشؤون القانونية بالنقابة سعد المتولي.
وأكد مرتضى أن النقابة لم تتخذ أي قرار حتى الآن، وتنتظر عقد اجتماع يحضره نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وفقا لما نشرته صحيفة "أخبار اليوم".
يذكر أن أزمة حدثت بين حكيم ورجال النقابة بعد أن أصدرت الأخيرة بيانا تستنكر فيه تضارب المعلومات حول الحادث الأخير الذي حدث لحكيم، وهو الأمر الذي كان محل جدل خلال الساعات الماضية داخل النقابة.