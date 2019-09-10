تراند اليوم : رئيس المجلس "الأعلى للإعلام" يكشف مفاجأة عن إيقاف "ريهام سعيد"

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لم يكن موافقًا على عقوبة وقف ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة" التي تم إيقافها عن العمل الإعلامي لمدة عام، في واقعة اتهامها بالإساءة للسيدات البدينات في إحدى حلقاتها.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "الوطن": "أكشف سرًا عندما أقول أنني لم أكن موافقًا على القرار وتحفظت على عقوبة وقفها عن العمل لمدة سنة، لأني أعتقد أنها عقوبة كبيرة، فريهام سعيد عليها مآخذ كثيرة في طريقة الأداء، لكني لا أستطيع أن انسى جهدها من أجل عمل أشياء كثيرة كعمليات ومساعدات".

وتابع مبررًا إصدار القرار رغم رفضه: "هذه مؤسسة ديمقراطية وأنا نفذت رغبة الأعضاء لكنني قلت أني تحفظت على هذا القرار لما كانت تفعله هذه السيدة وكان يجب أن نوازن بين الإثابة والعقاب، كما كنت أعتقد أن المدة أطول مما ينبغي، أنا لا أعرف إن كان ما أقوله كشف لأسرار المجلس أم لا لكني أجيب على أسئلتك وأن الشفافية وقول الحق هو أقصر الطرق لتوصيل الحقيقة".

وفي أواخر الشهر الماضي، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بحظر ظهور ريهام سعيد، على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وجاء ذلك بعد أن قالت في تصريحات لها خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة الحياة: "إن الناس التخينة ميتة وعبء على أهلها وعلى الدولة .. بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي بتفقدي جزء من أنوثتك".

وتعرضت على إثر ذلك لهجوم لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إيقافها من الظهور على قناة "الحياة"، وتم تحويلها للتحقيق في المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك تحويلها للتحقيق قضائيا حيث تخضع في 14 أكتوبر المقبل للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة.