بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. صورة تكشف وجه زوج الفنانة ميساء مغربي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة المغربية ميساء مغربي بزوجها اللبناني ، وذلك في أول ظهور له. زوج الفنانة المغربية ظهر في الصورة وهو يحتضنها، ولم تكشف الصورة عن ملامحه بشكل كبير، حيث كان يرتدي نظارة شمسية على عينيه وقبعة على رأسه. وكانت الفنانة المغربية ميساء مغربي قد كشفت عن زواجها للمرة الثالثة في شهر فبراير الماضي، مما شكل مفاجأة كبيرة لجمهورها.

فأثناء إجراء ميساء مقابلة مع برنامج “تراينديج”،سألتها المذيعة عن سعر الخاتم الذي ترتديه، فرفضت الفنانة الإفصاح عن سعره في البداية، إلا أنها عادت وكشفت أنه باهظ الثمن حيث أنه من الألماس، وأن حجم الألماس المتواجد به يبلغ 8.7 قيراط. رد الفنانة المغربية اصاب المذيعة بالذهول من حجم الألماس المتواجد بالخاتم، فاستطردت الفنانة: “هذا ما يجب أن تأتي به لتتزوج ميساء مغربي”، لتكشف بذلك أنه ليس خاتم عادي لكنه خاتم زواجها، وهو ما كشف عن زيجتها الثالثة. يذكر أن الفنانة المغربية ميساء مغربي كانت قد تزوجت مرتين من قبل، الأولى كانت رجل الأعمال الإماراتيّ أحمد بادي، ثم انفصلت عنه عام 2008. وفي عام 2015 أعلنت زواجها من رجل أعمال سعوديّ رفضتْ الإفصاح عن اسمه، وقد ترددت أنباء منذ أكثر من عام عن طلاقها من زوجها الثاني إلا أن الفنانة لم تؤكد أو تنفي الخبر وقتها.