الليلة.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

تستعد إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى برئاسة الدكتور سامح مهران، لانطلاق حفل افتتاح الدورة "26"، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. يشار إلى أنه من المقرر أن يحضر الفعاليات وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان والمخرج عصام السيد المنسق العام، والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان، والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية وبحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح فى مصر والوطن العربى. مهران، رئيس المهرجان والمخرج عصام السيد المنسق العام، والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان، والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية وبحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح فى مصر والوطن العربى.

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