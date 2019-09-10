شاهد.. صورة نادرة لـ"أكرم حسني" في مرحلة الطفولة

حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة نفسه بعيد ميلاده من خلال نشر صورة قديمة له أثناء مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "حسني" على المنشور قائلًا :"كل سنة وأنا طيب"، وتفاعل أكرم مع المنشور متمنيين لهدوام السعادة والنجاح في حياته الفنية والشخصية.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني مشاركته في فيلم" البدلة" بطولة النجم تامر حسني، دلال عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد جمال العدل.
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