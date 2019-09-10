بالصور.. رامي صبري في ضيافة "أجمد 7 الساعة 7" على نجوم إف إم

يحتفل الفنان رامى صبرى، بألبومه الجديد "فارق معاك"، مساء اليوم، الثلاثاء، فى حلقة خاصة من برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبدالله، وذلك عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم TV"، ومن المقرر أن تمتد الحلقة لمدة ساعتين بدلًا من ساعة واحدة.

يكشف "صبري" خلال الحلقة، للمرة الأولى، إذاعيًا عن كواليس ألبومه الجديد،

وحديثه عن كليبه الجديد "وبقابل ناس"، كما يتحدث عن تعاونه مع مجموعة من الموسيقيين فى الألبوم، وأكثر الأغنيات التى لاقت تفاعلًا وإعجابًا من الجمهور.

كما يلبى رامى صبرى رغبات جمهوره على الهواء وغناء ما يريدون سماعه.

ويشار إلى أن طرح الفنان رامى صبري ألبومه مع

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شركة "نجوم ريكوردز" فى التعاون الأول بينهما، وضم 12 أغنية، هي "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنسانى، قولت اللى عندى، هو فى كده، وبقابل ناس، انا بعترفلك، صعبان عليا، وعجبي، حكاية حبنا، بتهتمى، فارق معاك".

يذكر أن برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، يذاع من الأحد للخميس كل أسبوع، على إذاعة "نجوم إف.إم"، وتقدمه المذيعة جيهان عبدالله، حيث يختص البرنامج الحديث عن ترتيب الأغنيات الجديدة من وجهة نظر مستمعي البرنامج.