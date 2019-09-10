تعرّف على تفاصيل حفل أنغام بالإسكندرية

يُحيى المايسترو العالمى هانى فرحات، حفل المطربة أنغام، وذلك مساء يوم الخميس 19 سبتمبر بأحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.
ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقةمتنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها: "ياريتك فاهمنى، حالة خاصة جدًا، هدنهة، بعتلى نظرة، أكتبلك تعهد، اتجاه واحد، بين البينين، حتة ناقصة، قلبك، سيدى وصالك، عمرى معاك".. وغيرها.
يعاون أنغام بالحفل مديرة أعمالها راندا رياض، مهندس جون وليم، للأضاءة وهندسة الصوت أندرو إسبرجن، وحميد صبري يقوم بتنظيم حفل أنغام شركة.
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