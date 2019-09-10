شريف شاكر.. 360 يومًا رحلة علاجية من سرطان الدم

المرض اللعين ضرب الفنان شريف شاكر منذ أواخر عام 2018 الماضي، وحرص الفنان على تلقى العلاج بمستشفيات كبرى من أجل التخلص منه والعودة للحياة بشكل طبيعي، ولكن هذا احتاج منه فترة علاح تزيد على عام ونصف العام.

شريف شاكر يُعالج من مرض سرطان الدم:

اكتشف الفنان شريف شاكر مرضه بسرطان الدم فى أول شهر أغسطس من العام الماضى، وذلك عن طريق المصادفة عندما كان يعانى من دوار شديد فى منزله، توجه لأقرب مستشفى خاص، وكان الأمر كالصاعقة له ولأسرته، عندما أخبره الطبيب المعالج أنه يعاني من مرض سرطان الدم.

على الفور بدأ المطرب الشاب رحلة علاجه بعد اكتشافه المرض بأقل من أسبوع، وتلقى جلستي كيماوى، وذلك لتحديد

مدى قدرته على تناول العلاج تمهيدًا للإعلان عن موعد العملية الجراحية الخطيرة.

فى نوفمبر 2018 أكد له الطبيب المعالج أنه لا يقوى على تلقي العلاج لمدة أكبر من ذلك، ومن الضروري التوقف لإجراء عملية جراحية في أقرب وقت، ولكن هذا الأمر لم يكن على رغبته، واستمر فى العلاج الكيماوي حتى أصبح لا يقوى عليه.

في مايو 2019 بعد أكثر من 8 أشهر في العلاج بدأ شريف شاكر فى البحث عن متبرع له لإجراء تلك العملية الخطيرة التي تحتاج إلى تغيير دم الجسم كله، هذا الأمر كان صعبًا عليه، خصوصًا

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أنه لم يجد متبرعًا له.

إجراء عملية جراحية للفنان شريف شاكر:

في يونيو 2019 قال الفنان شريف شاكر إنه يقترب من إجراء العملية الجراحية الخاصة به، وذلك بعد إعلانه وجود المتبرع له حتى يمكن له تغيير دماء الجسم كله.

كتب شريف شاكر بالأمس على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.. محطة مهمة وصعبة جدًا في رحلة علاجي.. كالعادة يقيني بربنا بيزيد مع كل مطب أصعب، وثقتي بتزيد إني هعدي إن شاء الله".

وتابع: "عملية زراعة النخاع العظمي هي عملية تغيير كل دم الجسم.. في حالتي المُتبرع هو أختي "الله يحفظها"، بنسبة توافق چيني (٥٠٪) ودا زي ما المستشفى خلتني أمضي وأوافق بيخلي نسبة نجاح العملية متساوية مع نسبة الوفاة (٥٠٪) متساوية برضوا مع احتمال إرتجاع السرطان في حالة التعافي إن شاء الله بس ربنا قادر يعديني منها على خير".