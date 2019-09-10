حفل زفاف في لبنان يتحول إلى ” حلبة مصارعة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة في حفل زفاف وقعت بين أهل العريس وأهل العروس على أفضلية الرقص على شرف العروسين .

وتعود الواقعة التي وقعت مساء يوم أمس الإثنين في منطقة ” عكار ” شمال لبنان إلى الاختلاف على أفضلية ” طليعة حلقة الدبكة ” بين المدعوين من أهل العروس وأهل العريس .

ليتطور الخلاف إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالكراسي فيما يشبه ما يدور داخل حلبة المصارعة .

مما أسفر عن عدد كبير من الإصابات وأدى إلى تحطيم محتويات الصالة .