حفل زفاف في لبنان يتحول إلى ” حلبة مصارعة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة في حفل زفاف وقعت بين أهل العريس وأهل العروس على أفضلية الرقص على شرف العروسين .
وتعود الواقعة التي وقعت مساء يوم أمس الإثنين في منطقة ” عكار ” شمال لبنان إلى الاختلاف على أفضلية ” طليعة حلقة الدبكة ” بين المدعوين من أهل العروس وأهل العريس .
ليتطور الخلاف إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالكراسي فيما يشبه ما يدور داخل حلبة المصارعة .
مما أسفر عن عدد كبير من الإصابات وأدى إلى تحطيم محتويات الصالة .
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