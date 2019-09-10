كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تطعم البط في حديقة الهايدبارك في لندن.

وبينما كانت لجين عمران تطعم البط كانت تقوم صديقتها فاطمة جاسم بتصويرها وتقول لها “حد يعطي البط خمير”.

وعلقت لجين على الفيديو قائلة: “أنا و فاطمه جاسم أكلنا بط الهايدبارك خمير إماراتي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا فعلت لجين عمران ببط الهايدبارك في لندن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.