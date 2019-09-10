كونتي يرفض حل أزمة مانشستر سيتي الدفاعية

يرفض أنطونيو كونتي، المدير الفني لـإنتر ميلان الإيطالي، فكرة التخلي عن خدمات المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن مانشستر سيتي حدد سكرينيار لحل الأزمة الدفاعية التي لحقت بالفريق ولكن إنتر ميلان يرفض التخلي عن مدافعه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويعاني المدرب الإسباني بيب جوارديولا من عجز واضح في خط الدفاع عقب رحيل البلجيكي فينسنت كومباني لصفوف أندرلخت، وتعرض الفرنسي إيميريك لابورت لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة برايتون بالدوري الإنجليزي، حيث أصيب بقطع في الغضروف المفصلي للركبة.

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وأضافت التقارير أن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ"النيراتزوري" يرفض تماما رحيل صاحب الـ24 عاما خاصة في منتصف الموسم، في الوقت الذي يرغب فيه جوارديولا ضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو.

يذكر أن إنتر ميلان تعاقد مع سكرينيار في صيف 2017، بعدما دفع 28 مليون يورو نظير الظفر بجهوده قادما من سامبدوريا الإيطالي.



وكان سكرينيار قد وقع عقدا جديدا مع إنتر ميلان في مايو/أيار الماضي يربطه بـ"النيراتزوري" حتى صيف عام 2023.

وشارك سكرينيار خلال 88 مباراة مع إنتر ميلان سجل خلالها 4 أهداف وأهدى تمريرتين حاسمتين، ويملك اللاعب 27 مباراة دولية بقميص المنتخب السلوفاكي.